الحاخام الأكبر لأوكرانيا يزور الناشط الإيراني البريطاني وحيد بهشتي

أزمان:"هذا الوضع يتطلب الاهتمام والالتزام. يجب أن نتذكر أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاهم والاحترام والعدالة".

زار الحاخام الأكبر لأوكرانيا موشيه أزمان، رفقة عضو مجلس اللوردات في المملكة المتحدة ستيوارت بولاك،أمس الأربعاء، الصحفي الإيراني والناشط في مجال حقوق الإنسان وحيد بهشتي، الذي دخل المستشفى بعد إضراب عن الطعام لمدة 72 يومًا.

وكان وحيد بهشتي قد أعلن عن إضاربه عن الطعام أملا في إسماع صوته حيث طالب الحكومة البريطانية بإضافة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى قائمة "المنظمات الإرهابية" وأثار احتجاج بهشتي تضامنًا قويًا بين السكان ودعمه أكثر من 120 عضوًا في البرلمان البريطاني، الذين وقعوا العريضة الداعمة لمطلبه. وأعربوا في تجمع حاشد مؤخرا عن دعمهم له وشددوا على "وحدة العالم الغربي الكبيرة اليوم ضد النظام الإيراني".

وأعرب بولاك وأزمان عن تضامنهما مع الناشط، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى "الاعتراف بإيران كراع حقيقي للإرهاب، والذي يوفر تكنولوجيا الصواريخ والطائرات بدون طيار المستخدمة لإيذاء المواطنين الأبرياء في أوكرانيا".

وفي السياق قال الحاخام أزمان: "كقائد ديني، يؤلمني أن أرى شخصًا يتخذ مثل هذه الإجراءات المتطرفة للنضال من أجل العدالة" وتابع"وضع السيد بهشتي هو تذكير مهم بالصعوبات المستمرة التي يواجهها كثير من الناس في سعيهم من أجل السلام والأمن. إن كفاحه ضد العنف والإرهاب شجاع وجدير بالثناء".

ودعا الحاخام أزمان حكومة المملكة المتحدة إلى الاستجابة لطلب السيد بهشتي، قائلا:"هذا الوضع يتطلب الاهتمام والالتزام. يجب أن نتذكر أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاهم والاحترام والعدالة".

كما شدد الحاخام الأكبر على أهمية الوحدة العالمية في مواجهة الإرهاب، "لا ينبغي أن يقود معركة السيد بهشتي وحده. لقد حان الوقت لنا، كمجتمع دولي ، أن نتحد ضد جميع أشكال العنف ونناضل من أجل السلام".

بعد الاجتماع ، أرسل السيد بهشتي رسالة إلى أنصاره على تويتر قائلا: "لدينا الكثير لنقوله لبعضنا البعض، ونحن نتشارك عدوًا مشتركًا. أتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لترشيح الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. ".

في نهاية فبراير/شباط المنصرم، أقام وحيد بهشتي صندوقا مقابل مدخل وزارة الخارجية والكومنولث في وسط لندن وبدأ إضرابًا عن الطعام للفت الانتباه إلى طلبه.

وكان رئيس الحرس الثوري حذر في نهاية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم الاتحاد الأوروبي من "الخطأ" الذي من شأنه أن يشكل في نظره إضافة المجموعة إلى قائمة المنظمات الإرهابية بناء على طلب البرلمان الأوروبي.