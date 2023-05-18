تقرير: الجيش الإسرائيلي يحذّر "النظام" السوري من أن "رجال حزب الله يشكلون خطرًا"

لجيش الإسرائيلي وزع في اليوم مناشير في منطقة القنيطرة بجنوب البلاد، موجهة لقادة الجيش السوري - حذروا فيها من استمرار التعاون مع "حزب الله"

أفاد مسؤولو المعارضة السورية اليوم (الخميس) أن الجيش الإسرائيلي وزع في اليوم مناشير في منطقة القنيطرة بجنوب البلاد، موجهة لقادة الجيش السوري - حذروا فيها من استمرار التعاون مع "حزب الله". واضاف "لن نسمح بوجود عناصر حزب الله بالتجول في المنطقة ورؤية تحذيرهم مكتوب عليهم"

جاء في المنشورات: " قامت دولة إسرائيل مؤخرًا بفحص جدي لسياسة النظام السوري التي تسمح بوجود غير مقيد لحزب الله في المنطقة، وأن قوات النظام السوري تمنح تصاريح المرور على الحواجز الأمنية لعناصر حزب الله الذين يشكلون خطرا على السكان في المنطقة وعلى دولة إسرائيل. ندعو النظام السوري إلى تغيير سياسته".

واتهمت وسائل إعلام سورية إسرائيل قبل نحو أسبوعين بارتكاب هجوم في منطقة حلب. قُتل جندي سوري وأصيب عدد آخر بينهم مدنيون.

وبحسب التقارير فقد تم تفعيل المنظومات الدفاعية رداً على "الهجوم الإسرائيلي" وأسقطت بعض الصواريخ التي تم إطلاقها. وبحسب مصدر سوري، في أعقاب الهجوم تم إغلاق مطار حلب وإلحاق أضرار جسيمة بالمدارج.

وأعلن المكتب الرئاسي أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سيصل إلى السعودية اليوم الخميس، استعدادًا لمشاركته في قمة الجامعة العربية التي ستعقد غدًا في جدة.

وتعتبر مشاركته في المؤتمر تطوراً بالغ الأهمية في إطار عودة سوريا إلى العالم العربي - بعد عقد من تعليقها من جامعة الدول العربية بسبب قمع المتمردين.

في إطار دفء العلاقات مع سوريا، أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا فقط عن استئناف أنشطة بعثتها الدبلوماسية في دمشق. قبل نحو شهر، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دمشق وبحث مع الأسد "خطوات تحقيق حل للأزمة في سوريا" وإعادة تحالفها مع العالم العربي.