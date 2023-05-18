القوات الإسرائيلية تعتقل أحد نشطاء حماس الذين خططوا لعملية عدائية

استنادا إلى "معلومات استخبارية دقيقة" من الشاباك، قام جنود إسرائيليون باعتقال المشتبه به عند وصوله "لتسلم سلاح عسكري لهجمات إرهابية"،

قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان ان "الشاباك وجنود الوحدة السرية لشرطة حرس الحدود في القدس عملوا على اعتقال ناشط في حماس من رام الله كان يخطط لتنفيذ هجوم".

واستنادا إلى "معلومات استخبارية دقيقة" من الشاباك، قام جنود إسرائيليون باعتقال المشتبه به، صباح اليوم الأربعاء، عند وصوله لتسلم أسلحة لتنفيذ عملية عدائية وأوضح المتحدث أن "المشتبه به البالغ من العمر 29 عاما، وهو من سكان منطقة رام الله، تم نقله إلى الشاباك لإجراء مزيد من التحقيقات".

وكانت حركة حماس، قد اصدرت تهديدات، أمس الأربعاء، ضد مسيرة الأعلام التقليدية التي ستُقام في "اليوم القدس"، المقرر إجراؤها اليوم الخميس. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل في بيان: "المسيرة التي تحمل الأعلام الصهيونية لن تمر، وسيأتي الرد حتما"

وكانت حركة حماس قد أصدرت في وقت سابق تهديدات ضد مسيرة العلم التقليدية التي تقام في يوم القدس. وقال صلاح البردويل ، أحد كبار مسؤولي حماس ، في بيان إن "مسيرة العلم الصهيوني لن تمر ، وسيأتي الرد حتما".