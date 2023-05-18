الرئيس السوري بشار الأسد يحضر قمة جامعة الدول العربية لأول مرة منذ أكثر من عقد

الرئيس السوري بشار الأسد يشارك في القمة العربية في جدة لأول مرة منذ 11 عاما

أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يترأس وفد بلاده خلال القمة العربية المقرر عقدها غد الجمعة في جدة السعودية. ‏جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المقداد عقب اختتام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلق بمدينة جدة غربي السعودية اجتماع تحضيري لمجلس وزراء الخارجية العرب، للإعداد للقمة العربية على مستوى القادة المقرر انعقادها يوم الجمعة في المملكة.

وكان تلقى الأسد الأربعاء دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.

تنطلق أعمال قمة جامعة الدول العربية الثانية والثلاثين الجمعة في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، كما أكدت الرئاسة السورية في بيان.

وعلى جدول أعمال القمة عدد من الملفات الساخنة على رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، والنزاع المتواصل منذ شهر في السودان وحرب اليمن المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

تنعقد القمة في ظل عدد من الملفات الإقليمية والمحلية العاصفة على رأسها قرار الجامعة العربية إعادة سوريا إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرت أكثر من 11 عاما في أعقاب النزاع المدمر في البلاد.