الإمارات العربية المتحدة تدين صعود أعضاء كنيست إلى الحرم القدسي الشريف

ندعو السلطات في اسرائيل الى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات احادية الجانب لن تؤدي الا الى تفاقم الوضع

أدانت الإمارات العربية المتحدة دخول أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، إلى الحرم القدسي الشريف. وقالت: ندين دخول عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى برفقة قوة من الشرطة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية: "نؤكد على موقفنا من أهمية الحفاظ على المسجد الأقصى ومن وقف كافة الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة. لا يجوز المساس بسلطة إدارة الوقف الأردني في إدارة شؤون المكان. وندعو السلطات في اسرائيل الى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات احادية الجانب لن تؤدي الا الى تفاقم الوضع ".

و شددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يشهد المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به حالة من التوتر الشديد، وذلك تزامنا مع بدء مسيرة الأعلام الإسرائيلية، والتي تنذر بتفجر الأوضاع.

وخرج مئات اليهود في مسيرة بمدينة اللد رافعين أعلام اسرائيل، في وقت تتزايد فيه دعوات الاحزاب اليمينية المتطرفة للمشاركة في المسيرة.

وسبق انطلاق المسيرة بساعات، دخول واسع للمسجد الأقصى من قبل عناصر يمينين، بمشاركة مسؤولين ونواب بالكنيست. وانتشرت قوات الجيش الاسرائيلي في محيط المسجد الأقصى.