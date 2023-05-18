English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الإمارات العربية المتحدة تدين صعود أعضاء كنيست إلى الحرم القدسي الشريف

الإمارات العربية المتحدة تدين صعود أعضاء كنيست إلى الحرم القدسي الشريف

i24news

دقيقة 4
شبان يهود يرفعون الأعلام الإسرائيلية وهم يرقصون عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، خلال احتفالات يوم القدس ، 18 مايو 2023
Photo by Arie Leib Abrams/Flash90شبان يهود يرفعون الأعلام الإسرائيلية وهم يرقصون عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، خلال احتفالات يوم القدس ، 18 مايو 2023

ندعو السلطات في اسرائيل الى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات احادية الجانب لن تؤدي الا الى تفاقم الوضع

أدانت الإمارات العربية المتحدة دخول  أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، إلى الحرم القدسي الشريف. وقالت: ندين دخول عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست  إلى المسجد الأقصى برفقة قوة من الشرطة.

Video poster

 وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية: "نؤكد على موقفنا من أهمية الحفاظ على المسجد الأقصى ومن وقف كافة الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة. لا يجوز المساس بسلطة إدارة الوقف الأردني في إدارة شؤون المكان. وندعو السلطات في اسرائيل الى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات احادية الجانب لن تؤدي الا الى تفاقم الوضع ".

و شددت الوزارة على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

Video poster

يشهد المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به حالة من التوتر الشديد، وذلك تزامنا مع بدء مسيرة الأعلام الإسرائيلية، والتي تنذر بتفجر الأوضاع.

وخرج مئات اليهود في مسيرة بمدينة اللد رافعين أعلام اسرائيل، في وقت تتزايد فيه دعوات الاحزاب اليمينية  المتطرفة للمشاركة في المسيرة.

وسبق انطلاق المسيرة بساعات، دخول واسع للمسجد الأقصى من قبل عناصر يمينين، بمشاركة مسؤولين ونواب بالكنيست. وانتشرت قوات الجيش الاسرائيلي في محيط المسجد الأقصى.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90
Photo by Yonatan Sindel/Flash90شبان يهود يرفعون الأعلام الإسرائيلية وهم يرقصون عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس ، خلال احتفالات يوم القدس ، 18 مايو 2023

تلقت هذه المقالة 0 تعليق