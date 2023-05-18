فلسطينيون في قطاع غزة يتظاهرون ضد مسيرة الأعلام في القدس

ويظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرات مسيرة عسكرية إسرائيلية تلقي قنابل الغاز المسيل للدموع على منطقة تواجد المتظاهرين

تظاهر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بالقرب من السياج الأمني ​​الحدودي مع إسرائيل للاحتجاج على مسيرة الأعلام في القدس، والتي جرت في نفس الوقت واجتذبت عشرات الآلاف من الإسرائيليين وخلال المظاهرة التي أقيمت في شرق الأراضي الفلسطينية، ألقى المتظاهرون الإطارات المحترقة اتجاه السياج الحدودي.

ويظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي طائرات مسيرة عسكرية إسرائيلية تلقي قنابل الغاز المسيل للدموع على منطقة تواجد المتظاهرين وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "العديد من المتظاهرين احتاجوا إلى العلاج في أعقاب الأحداث"، ولم يسجل حتى الآن رد فعل رسمي من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية ، اليوم الجمعة، أن "اليقظة المتزايدة في الكيان الصهيوني من الشمال إلى الجنوب، من أجل ضمان حماية موكب مسيرة الأعلام، تتجلى. هشاشة الوضع الأمني ​​الحالي".

وكانت حركة حماس قد دغت الفلسطينيين للاحتجاج على مسيرة الأعلام، وهددت بإعادة التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد أيام فقط من دخولوقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال مشير المصري مسؤول حماس في غزة "ندعو أهالي القدس إلى حشد الجماهير لمواجهة موكب الأعلام في القدس غدا".

وكانت الإمارات، قد أدانت، اليوم الخميس، دخول أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست ومتطرفين، إلى الحرم القدسي الشريف. وقالت: ندين دخول عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى برفقة قوة من الشرطة.