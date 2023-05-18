نتنياهو: "بفضل إسرائيل، تضيء القدس وجه المؤمنين من مختلف الديانات"

"منذ أيام الملك داود، كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي، لن نعود إلى القدس المقسمة، القدس موحدة إلى الأبد "

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم (الخميس) ، في الوقفة الرسمية بمناسبة يوم القدس، في تل الذخيرة في المدينة، إنه أصدر تعليماته بإقامة "مسيرة الأعلام" هذا العام "رغم التهديدات وبسببها".

وزعم نتنياهو: "حتى اليوم، سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا كما في عملية "الدرع والسهم". واضاف: "لقد وعدنا باستعادة الشرف الوطني وفعلنا ذلك. منذ أيام الملك داود، كانت القدس عاصمة الشعب اليهودي ، لن نعود إلى القدس المقسمة، القدس موحدة إلى الأبد ".

وقال رئيس الوزراء: "بفضل إسرائيل فقط، تضيء القدس وجه المؤمنين من مختلف الأديان. نحن نشجع التسامح والعيش معًا. صحيح أنه في القدس ، هناك من وقت لآخر توترات واحتكاكات، لكننا مصممون على الاحتفاظ بها كمدينة مفتوحة، ونحن مصممون أيضًا على إنهاء أي عنف و التغلب أي خطر ".

وشارك عشرات آلاف ، في "مسيرة الإعلام" الإسرائيلية، في مدينة القدس، مساء اليوم الخميس، فيما وقعت اشتباكات بين يهود يمينيين وشبان فلسطينيين في البلدة القديمة، قبيل انطلاق المسيرة.

وشارك في المسيرة، وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست، يولي إدلشتاين، ووزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، بالإضافة إلى نواب في الكنيست من أحزاب "الليكود"، و"الصهيونية الدينية"، و"عوتسما يهوديت".