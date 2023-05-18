حثت الولايات المتحدة إيران،على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص حوكموا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية قبل أشهر.

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، عن قلقه حول إمكانية تنفيذ طهران أحكام الإعدام بحق ماجد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي الذين اعتقلوا في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم إثر تظاهرات في مدينة اصفهان، وحثت الولايات المتحدة إيران،على عدم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص حوكموا على خلفية التظاهرات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية قبل أشهر.

وقال باتيل للصحافيين "ننضم للشعب الإيراني والمجتمع الدولي في دعوة إيران إلى عدم تنفيذ هذه الاعدامات"واضاف باتيل أن "اعدام هؤلاء الرجال بعد محاكمات عُدت على نطاق واسع على أنها صورية سيكون إهانة لحقوق الانسان وأبسط أسس الكرامة في إيران وفي كل مكان".

وبحسب باتيل فإنه "من الواضح أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئا من الاحتجاجات التي بدأت بوفاة أخرى، وفاة مهسا أميني".

شهدت إيران حركة احتجاجية بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الآداب لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة.

وإيران هي الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أعلنت في تقرير لها، أن عمليات الإعدام في إيران زادت من 314 في عام 2021 إلى 576 في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 83 % بعمليات الإعدام خلال عام واحد.