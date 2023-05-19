الولايات المتحدة في رسالة قاسية: "ندين دعوات الكراهية خلال المسيرات في القدس"

خلال مسيرة الأعلام الاحتفالية في القدس، سمع بعض المشاركين هتافات عنصرية. في غضون ذلك صرحت وزارة الخارجية الأمريكية: "ندين الهتافات البغيضة مثل" الموت للعرب "

أقيمت "مسيرة الأعلام" الاحتفالية، الليلة الماضية في القدس مثل كل عام، كجزء من احتفالات يوم القدس. خلال الاحتفالية، لم يتم تسجيل أي أحداث غير عادية، ولكن سُمِعَت هتافات عنصرية من بعض المشاركين.

في غضون ذلك، أصدرت الخارجية الأمريكية بيان إدانة الليلة (بين الخميس والجمعة) وأكدت أن "الولايات المتحدة تعارض بشكل قاطع اللغة العنصرية بأي شكل من الأشكال. وندين هتافات الكراهية مثل" الموت للعرب " خلال المسيرات في القدس".

كما أدان الأردن إسرائيل الليلة الماضية، عندما ورد في بيان لوزارة الخارجية في عمان أن "الأردن يدين صعود أعضاء الكنيست إلى المسجد الأقصى المبارك، كما ويدين الأعمال الاستفزازية وغير المقبولة، برعاية شرطة إسرائيل". وحذروا من تفاقم الوضع في ظل مسيرة الأعلام في القدس والذي تؤكد أن إسرائيل لا سيادة لها على المدينة والمقدسات وأن القدس الشرقية عاصمة فلسطين ".

Arie Leib Abrams/Flash90

وذكر البيان أيضا أن "اقتحام أعضاء الحكومة وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى يعد انتهاكا للوضع الراهن والقانون الدولي، والمسجد مكان عبادة خالص للمسلمين، و أن إدارة الأوقاف الأردنية هي السلطة القانونية العليا والحصرية لإدارة المكان". وكتب أيضا أن "إسرائيل كدولة يجب أن تكف عن كافة انتهاكات النظام في المسجد وأن تحترم قدسيته، فضلا عن الوضع التاريخي والقانوني هناك".