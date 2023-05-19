اشتباكات في البلدة القديمة: جرحى اثر رشق الحجارة، الشرطة تستخدم قنابل الصوت

اندلعت اليوم اشتباكات بين يهود إسرائيليين وشبان فلسطينيين في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس الشرقية، أسفرت عن وقوع عدد من الاصابات بين الجانبين اضافة الى شرطي اسرائيلي.

وافيد عن إصابة شابين إسرائيليين يبلغان من العمر حوالي 20 عاما بجروح طفيفة في رأسهما جراء رشقهما بالحجارة بحسب بيان الشرطة في حين أفادت مواقع فلسطينية عن وجود عدد من الإصابات بين الفلسطينيين لكن لم يحدد عددها، اضافة الى أصابة شرطي إسرائيلي خلال هذه الاشتباكات.

ودخل اليوم عدد من الزوار الإسرائيليين الى الحرم القدسي بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" (ذكرى يوم احتلال المدينة 1967) ، وتزامن دخولهم مع توافد المصلين المسلمين لأداء صلاة الجمعة، كما قالت مواقع فلسطينية إنهم حاولوا تنظيم مسيرة داخل الحرم، في حين شارك المئات من الإسرائيليين في مسيرة في منطقة باب الساهرة بالبلدة القديمة.

وعلى صعيد متصل أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال ثمانية مقدسيين للاشتباه بتورطهم في أعمال عنف في القدس الشرقية والبلدة القديمة بعد انتهاء "مسيرة الأعلام" في يوم القدس بمشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين.