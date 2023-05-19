تقرير اسرائيلي: انفراجة بمفاوضات تسيير رحلات حج مباشرة بين إسرائيل والسعودية

قريبًا: رحلات مباشرة من إسرائيل إلى الحج في مكة

نشر موقع "معاريف" أن المفاوضات التي بدأت قبل نحو عام بشأن وجود رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للحج في السعودية أدت إلى انفراج، وأن الرياض تميل إلى الموافقة على هذه الخطوة. ويُسمح فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل والذين يرغبون في المشاركة في الحج إلى مكة بالسفر من خلال الطائرات.

وبحسب التقرير، فإن الرحلات المباشرة ستقلع من مطار بن غوريون في اللد أو من مطار رامون في النقب، معتبرا أن ذلك قد يكون مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب.

يقام الحج هذا العام بين 26 يونيو و 1 يوليو. في العام الماضي غادر حوالي 2700 حاج إسرائيل، ومن المتوقع هذا العام زيادة في عددهم، حوالي 4500 مسلم. حتى الآن، عبر معظم المصلين الحدود إلى الأردن، ومن هناك واصلوا إلى موانئ جدة أو المدينة المنورة.

وقال ماهر غانم عضو لجنة تنظيم السفر للحج في مكة من مدينة الطيبة: ان "الوصول على متن رحلة مباشرة إلى السعودية سيكون أفضر. فهو سيقصر مدة انتظار الرحلة التالية في مطار عمان، والتي تستغرق أحيانًا ما بين ساعة وخمس إلى ست ساعات".