عبد الفتاح السيسي "نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة"، وتابع"مصر مستمرة في جهود تثبيت التهدئة في غزة".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم الجمعة، خلال افتتاح القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي عرفت حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف، "نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة"، وتابع"مصر مستمرة في جهود تثبيت التهدئة في غزة".

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Syrian Presidency / AFP ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رفقة رؤساء بعض الدول في قمة جامعة الدول العربية في جدة، 19.05.2023

واشار السيسي إلى أنه" لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأعمال في الدول العربية، آخرها ما شهده قطاع غزة"، محذرا من أن "شدة الصراع ستؤثر على الشعوب بالسلب".

SPA/AFP

ولفت السيسي إلى "أزمة الدولة السودانية، والأزمة الليبية واليمنية"، مرحبًا بعودة سوريا للقمة العربية، مشيرا إلى أن "هذا يعد تفعيلا للدور العربي في القمة العربية" وأكد الرئيس السيسي، أن مصر ستساعد بكل صدق الدور العربي لدعم المصالح العربية، ودعم مسيرة التنمية.