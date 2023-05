قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم الجمعة، خلال افتتاح القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي عرفت حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف، "نؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام في المنطقة"، وتابع"مصر مستمرة في جهود تثبيت التهدئة في غزة".

