شمال سوريا: المئات يتظاهرون احتجاجا على مشاركة بشار الأسد في القمة العربية بجدة

رفع المتظاهرون لافتات عدة كتب على إحداها "دول التطبيع والتطبيل، إن كنتم تظنون أن الثورة انتهت فأنتم واهمون" و"سوريا لا يمثلها الأسد المجرم".

تظاهر مئات السوريين، اليوم الجمعة، في مدن عدة خارجة عن سيطرة السلطات السورية في شمال البلاد، احتجاجاً على مشاركة الرئيس بشار الأسد في القمة العربية في السعودية، ورفع المتظاهرون لافتات عدة كتب على إحداها "دول التطبيع والتطبيل، إن كنتم تظنون أن الثورة انتهت فأنتم واهمون" و"سوريا لا يمثلها الأسد المجرم". وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

في مدينة أعزاز، كبرى مدن الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة، هتف متظاهرون "الشعب يريد اسقاط النظام"، أحد أبرز الشعارات التي رفعت خلال احتجاجات العام 2011.

وقال المحامي عصام خطيب، النازح من مدينة حلب التي شهدت حصاراً ومعارك دامية قبل سنوات، "نطالب الشعوب العربية بالضغط على الحكومات لمراجعة هذا الموقف المخزي والضغط على بشار الأسد للتنحي ولمحاكمته"، حيث أودى النزاع المستمر بأكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحولت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية.

وفي السياق اعرب الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، أمام القادة العرب خلال قمة في جدة هي الاولى التي تحضرها بلاده منذ أكثر من عقد، عن أمله في أن يكون الاجتماع بحضور دمشق "بداية مرحلة جديدة" للعمل العربي المشترك.وقال الأسد أمام قادة وممثلي الدول العربية "أتمنى أن تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار".

وتوّج حضور الأسد للقمة العربية الجمعة انتهاء عزلة عربية فرضت عليه منذ اندلاع النزاع في البلاد العام 2011 إثر قمع قوات "النظام" لاحتجاجات شعبية ضخمة طالبت بتنحيه.وتتطلع الدول العربية اليوم إلى أداء دور في التوصل إلى حلّ سياسي للنزاع رغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه.