إعلان جدة يؤكد على "تكثيف الجهود للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية"

أعلن محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة، بما فيها "التأكيد على تكثيف الجهود للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية"

اختمت اشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مساء اليوم الجمعة، حيث أعلن محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة، بما فيها "التأكيد على تكثيف الجهود للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية" وطالب إعلان جدة "بإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين"

وقال محمد بن سلمان:" في ختام أعمال قمتنا نتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لمشاركتهم وجهودهم المبذولة لإنجاح هذه القمة. مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لمملكة البحرين الشقيقة في استضافتها للقمة العربية القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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وكانت القمة قد انطلقت في جدة، عصر اليوم،وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة. ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية كضيف شرف.

وقد بدأت أعمال القمة بكلمة لرئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، شدد فيها على الحرص على توحيد الصف العربي، مرحباً بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومثمنا جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي. كما دعا الأشقاء في السودان إلى تغليب مصلحة الوطن والاحتكام للحوار، وتجنب الانزلاق إلى دوامة العنف.

وبعد تسلمه رئاسة القمة العربية الـ32، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتاح القمة، ورحب بالقادة العرب الحاضرين وبالرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وقال محمد بن سلمان: "نؤكد للدول الصديقة في الشرق والغرب أننا ماضون في السلام"، ومشدداً بالقول: "لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى منطقة صراعات". وقال إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية العرب المحورية"وأضاف "نأمل أن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية إنهاء لأزمتها".

كما أعرب عن أمله أن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان. كما أعرب عن ترحيب المملكة بتوقيع طرفي النزاع في السودان على إعلان جدة، معرباً عن أمله أن تتوصل مباحثات جدة إلى وقف فعال لإطلاق النار في السودان. كما أكد ولي العهد السعودي أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا.وأضاف: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".

وأكد محمد بن سلمان على أنه "يكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة.. تكفينا الصراعات التي عانت منها شعوب المنطقة وتعثرت بسببها التنمية".