إعلان جدة يؤكد على "تكثيف الجهود للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية"

اختمت اشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، مساء اليوم الجمعة، حيث أعلن محمد بن سلمان اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة، بما فيها "التأكيد على تكثيف الجهود للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية" وطالب إعلان جدة "بإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين"

وقال محمد بن سلمان:" في ختام أعمال قمتنا نتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لمشاركتهم وجهودهم المبذولة لإنجاح هذه القمة. مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لمملكة البحرين الشقيقة في استضافتها للقمة العربية القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".