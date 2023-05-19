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الرئيس الروسي في برقية للقمة العربية: "مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة"

i24NEWS

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يستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف خلال مؤتمر بالفيديو في مقر إقامة نوفو أوغاريوفو خارج موسكو ، موسكو ، روسيا.
(Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)يستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حاكم منطقة روستوف فاسيلي غولوبيف خلال مؤتمر بالفيديو في مقر إقامة نوفو أوغاريوفو خارج موسكو ، موسكو ، روسيا.

نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية"، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة بالسعودية، "مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة" وتابع "نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية"، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.

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وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد شدد في افتتتاح قمة جدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا"وأضاف: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".

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ومن جهته  ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته كضيف شرف باجتماع القمة العربية، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.

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