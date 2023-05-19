الزيارة ستمتد لأسبوع، ابتداء من 11 يونيو/حزيران الوشيك إلى غاية 18 منه، وهي زيارة من تنظيم شركة الاستشارات "Haiba Advisory".

من المتوقع أن يحل وفد إسرائيلي، مكون من 15 رجلا للأعمال، يترأسون العديد من الشركات الإسرائيلية المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل المال والصحة والعقارات، في شهر يونيو/جزيران الوشيك، من أجل بحث سبل الاستثمار وإطلاق المشاريع الثنائية مع النظراء المغاربة.

وحسب موقع "أفريكا انتيليجنس"، فإن هذه الزيارة للوفد الإسرائيلي إلى المغرب، تهدف إلى اعطاء دعم للعلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستمتد لأسبوع، ابتداء من 11 يونيو/حزيران الوشيك إلى غاية 18 منه، وهي زيارة من تنظيم شركة الاستشارات "Haiba Advisory".

وكانت الزيارات بين البليد، قد توقفت بسبب التصعيد الأخير في قطتع غزة، قبل أن تساهم الوساطة المصرية في الأيام المنصرم في عقد هدنة بين الطرفين.

ومباشرة بعد هذه الهدنة، حلّت السياسية الإسرائيلية، فلور حسن ناحوم، التي تُعد من مؤسسي مجلس الأعمال الإسرائيلي-الإماراتي، بالمغرب، الأحد المنصرم، من أجل المشاركة في إعطاء انطلاقة برنامج "FemForward" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف معالجة التفاوتات بين الجنسين في المناصب الإدارية ومساعدة النساء في أن يكون لهن حضور في الصناعة التكنولوجية.

ويأتي حضور فلور حسن ناحوم، تمهيدا لزيارات أخرى مرتقبة لمسؤولين إسرائيليين إلى المغرب، من أجل مواصلة التقارب الثنائي في العديد من المجالات، تماشيا مع خارطة الطريق الجديدة التي تهدف إلى تمتين العلاقات بين البلدين.

وفي السياق قال وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية نير بركات، على هامش مشاركته في الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس في المغرب إن "إسرائيل ستفتح مكتب ملحق اقتصادي في المغرب خلال الأشهر الوشيكة" مشيرا إلى أن "أربعون في المئة من اقتصاد المغرب يعتمد على القطاع الفلاحي".

وكانت توقعات اقتصادية إسرائيلية، قد توقعت، أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل يواصل الارتفاع، ويُرجح بقوة أن يتجاوز سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، وبلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020.

وصدرت إسرائيل إلى المغرب صادرات بقيمة 40 مليون دولار أغلبها المواد الكيميائية والآلات ومنتجات النقل، في حين صدّر المغرب إلى إسرائيل صادرات بقيمة 140 مليون دولار أغلبها منتجات النسيج والمنتجات الغذائية.