أي عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بحق قيادات المقاومة الفلسطينية ستلقى ردّاً قوياً وموجعا ولن تكون تل أبيب، وغيرها من مدن، بعيدة عن صواريخ ورصاص مقاتلي المقاومة"

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الجمعة، إن "أي عملية اغتيال تنفذها إسرائيل بحق كوادر وقيادات المقاومة الفلسطينية ستلقى ردّاً قوياً وموجعا ولن تكون تل أبيب، وغيرها من مدن، بعيدة عن صواريخ ورصاص مقاتلي المقاومة"

ودعا النخالة قمة جدة، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، إلى "تحمل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا على أن "المعارك السابقة التي خاضتها المقاومة في ’سيف القدس’ و’وحدة الساحات’ و’ثأر الأحرار’ تضع أقدام الفلسطينيين على الطريق الصحيح".

جاءت تصريحات النخالة في مهرجان "ثأر الأحرار"، الذي أقامته حركته بساحة الكتيبة في مدينة غزة، مساء اليوم الجمعة، وأفاد "لن نتردد في تقديم التضحيات من أجل الانتصار، وشهداؤنا بتضحياتهم هم الذين يقودون طريقنا الأمثل، في تحقيق توازن الرعب مع عدو مدجج بكل أنواع السلاح".

ومن جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، على أن "المقاومة لم تفقد الردع أبداً، وخير دليل ما جرى أمس في مسيرة الأعلام المدججة بجيش الاحتلال، وحالة الخوف التي عاشها الاحتلال خلال المسيرة من ردة فعل المقاومة" وأضاف "معركة ثأر الأحرار ثمرة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية موحدة ولقنت الاحتلال الدرس"، مشدداً على أن "الاحتلال الإسرائيلي ومن يتعاون معه لا يستطيع أن يهزم الشعب الفلسطيني".