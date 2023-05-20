ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الأوكراني دعم السعودية لإنهاء الحرب

وأضاف البيان أن "بن سلمان" خلال الاستقبال "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن حرص بلاده على دعم الجهود الدولية الساعية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإحلال السلام بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الأمير محمد بن سلمان، التقى الرئيس الأوكراني الذي حضر القمة العربية بمدينة جدة كضيف شرف، أمس الجمعة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن "بن سلمان" خلال الاستقبال "حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

من جتنبه، نوه الرئيس الأوكراني بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأشاد بجهودها لإطلاق سراح عدد من الأسرى الذين كانوا لدى موسكو، وقال إنه "مستعد لمواصلة العمل معها على هذا الملف".

وكان زيلينسكي قد وصل في وقت سابق الجمعة، إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية الـ32 في أول زيارة له للمملكة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022.

ووجه زيلينسكي، في كلمة ألقاها أمام القمة، "نداءً نبيلاً" للقادة العرب للمساعدة في حماية شعبه، ومن ضمنهم المجتمع المسلم في أوكرانيا. وقال مخاطباً الزعماء العرب: "اقترحنا صيغة للسلام لإنهاء الحرب، وأدعوكم للانضمام لتنفيذها".

فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، في برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة بالسعودية، "مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة" وتابع "نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية"، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.

وعقدت القمة العربية وسط تغيرات كبيرة في المنطقة، أبرزها قرار وزراء الخارجية العرب، مطلع الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.