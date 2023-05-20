إسرائيل: توقعات بزيادة كبيرة في ضريبة الأملاك العام المقبل

ذه هي أكبر زيادة في الضرائب العقارية في السنوات الأربع الماضية. للمقارنة ، في عام 2021 ، زادت ضريبة الأملاك بنسبة 1.1٪ ، وفي عام 2022 زادت بنسبة 2٪ تقريبًا

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة أن ضريبة الأملاك، سترتفع بنسبة 2.7٪ العام المقبل وفقا لحساب جمعية الصناعيين في إسرائيل .

هذه هي أكبر زيادة في الضرائب العقارية في السنوات الأربع الماضية. للمقارنة ، في عام 2021 ، زادت ضريبة الأملاك بنسبة 1.1٪ ، وفي عام 2022 زادت بنسبة 2٪ تقريبًا - ثم بنسبة 1.4٪.

وفي هذا السياق، قال رون تومر، رئيس جمعية الصناعيين في إسرائيل، "لقد حان الوقت لرئيس الوزراء ووزير المالية للوفاء بوعودهما لوقف مولدات التضخم والإعلان الآن عن إلغاء الزيادة المؤقتة المخطط لها لعام 2024 - لخلق اليقين وتهدئة السوق".

Miriam Alster/FLASH90

بموجب الخطة التي قدمها نتنياهو وسموتريتش في وقت سابق من هذا العام ، سيتم تجميد رفع معدل ضريبة العقارات السكنية بنسبة 1.37٪ ، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2023، ووعدوا بتوفير 70 شاقل سنويًا لكل أسرة.

وكان نتنياهو قد تعهد قائلا، "اننا لا نتصرف بالجنون ، نحن نتخذ اجراءات محدودة زمنيا. ومن بين الاجراءات: تجميد الضرائب العقارية. وفي نفس الوقت ، نعمل مع فرق مشتركة في مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد بشأن خطط إضافية".