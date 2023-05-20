سنان أوغان.. مرشح تحالف الأجداد من أصول أذربيجانية

توقع أوغان أن هذه العملية الانتخابية ستدخل في جولة الإعادة منذ البداية، مدعيا أن "الانتخابات ستنتقل إلى الجولة الثانية"

كان سنان أوغان الذي ينحدر من أصل أذربيجاني، المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية التركية، هو السبب في إجراء الجولة الثانية من الإنتخابات.

حصل المرشح القومي ، المدعوم من تحالف أتا الجد أو الأجداد، - المكون من خمسة أحزاب - على ما يزيد قليلاً عن خمسة بالمائة من الأصوات، وبالتالي منع كل من أردوغان وزعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو من تجاوز عتبة 50 بالمائة اللازمة تولى المنصب.

توقع أوغان أن هذه العملية الانتخابية ستدخل في جولة الإعادة منذ البداية، مدعيا أن "الانتخابات ستنتقل إلى الجولة الثانية، وسيكون القوميون والكماليون الأتراك هم الذين سيحددون الجولة الثانية".

كان من المتوقع أن يحصد أوغان، بصفته كماليًا، أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات، لكنه فاجأ الجميع بحصوله على أكبر عدد ممكن من الأصوات. ويختلف برنامجه القومي اختلافًا جذريًا عن منصات خصومه بسبب موقفه الصريح الرافض لأي علاقة أو اتصال بـ "الإرهابيين" ، فضلاً عن دعواته لطرد اللاجئين السوريين من تركيا ، الذين يشكلون ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على البلاد.

إن إشارة أوغان إلى "الإرهاب" نقطة مهمة يجب تذكرها. الإجماع العام بين القوميين الأتراك هو أن كلا من المرشحين الرئيسيين ، أردوغان وكيليتشدار أوغلو ، يحظى بدعم أولئك الذين يُعتقد أنهم متواطئون مع المنظمات متطرفة.

يُظهر تحليل نتائج الجولة الأولى أن أوغان أخذ الأصوات بعيدًا عن أردوغان وكيليجدار أوغلو في المناطق التي كان من المتوقع أن يصوت فيها الناخبون. أطلق العديد من الخبراء الأتراك على أوغان لقب "صانع الملوك".

ليس هناك ما يقين من أن ناخبي أوغان سوف يستجيبون لمناشدته ويصوتون في الجولة الثانية ، لكن 5.2 في المائة من مؤيديه قد يكونون حاسمين في السباق الرئاسي.

عضو سابق في حزب الحركة القومية المدعوم من أردوغان ، وُلد أوغان في مدينة إغدير شرقي تركيا لعائلة أذربيجانية عام 1967. وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة موسكو الحكومية الروسية، ويتحدث الروسية والإنجليزية بطلاقة ، وعمل في عدة جامعات في تركيا وأذربيجان. كما كان ممثلاً لوكالة التعاون والتنسيق التركية في باكو ، حيث حصل على وسام الدولة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

في عمله الأكاديمي، غطى أوغان على نطاق واسع علاقات تركيا مع روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق. وانتهت مهنة أوغان السياسية في حزب الحركة القومية في عام 2017 بعد أن رفض دعم استفتاء كان سيغير النظام البرلماني التركي إلى النظام الرئاسي - الموجود اليوم - في العام التالي.

كما يشير أوغان ، لديه قضايا حاسمة ، أو أربعة "خطوط حمراء" ، ومواقف المرشحين المتبقين بشأن هذه القضايا ستحدد أي منهم سيحصل على دعمه.

بادئ ذي بدء ، يجب أن تظل المواد الأربعة الأولى من الدستور كما هي. تنص هذه المواد الأساسية على أن تركيا دولة قومية علمانية وديمقراطية وموحدة ولغة رسمية واحدة: التركية. ثانيًا، سيتم إعادة اللاجئين إلى بلدانهم. ثالثا، تغيير في السياسة الاقتصادية. رابعًا، استمرار الحرب ضد التطرف - قائمة مطالب يمكن أن يفي بها أردوغان أو كيليجدار أوغلو.

المشكلة هي أن أنصار أوغان، الذين جعلوا الجولة الثانية من الانتخابات ضرورية ، لا يمكنهم التصويت لمرشح واحد، لأن الأحزاب السياسية التي تدعمه حصلت على أقل من 2.5 في المائة. واتضح أن أوغان حصل على أصوات احتجاجية من الناخبين المستقلين ، لذلك سيصوتون بالأغلبية في الجولة الثانية: في المدن التي يهيمن عليها أردوغان، وأردوغان، وفي المدن التي يهيمن عليها كيليجدار أوغلو ، لكيليجدار أوغلو.

وقال أوغان نفسه لرويترز إنه سيدعم كيليتشدار أوغلو "في الجولة الثانية إذا وافق على عدم تقديم تنازلات للحزب الموالي للأكراد". ومع ذلك ، فإن إبعاد نفسه عن التصويت الكردي سيكون كارثيًا لكيليجدار أوغلو ، الذي فاز في البلدات التي يهيمن عليها الأكراد.

وبحسب تحليل أُجري في 14 مايو/ايار بناءً على بيانات الأناضول أن ناخبي أردوغان قد انشقوا إلى أوغان بطريقة أو بأخرى ، ربما بسبب الصعوبات الاقتصادية أو المشاعر المعادية للاجئين. ومن المرجح أن يعود هؤلاء الناخبون إلى معسكر أردوغان في الجولة الثانية ، لأنه يمثل بشكل أكثر وضوحًا الجزء القومي التركي من البلاد في خيار ثنائي مع كيليجدار أوغلو.

معيار آخر للمقارنة سيكون موقف أوغان تجاه إسرائيل. إذا حكمنا من خلال منشوراته في مركز الأبحاث التركي TÜRKSAM ، الذي يرأسه ، فإن موقفه تجاه الدولة اليهودية متوازن للغاية.

من المحتمل أن تتأثر آراء أوغان بشأن إسرائيل وفكرته حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه العلاقات التركية مع إسرائيل إلى حد كبير بعاملين رئيسيين. على سبيل المثال ، يدرك أوغان - وهو من أصل أذربيجاني - جيدًا العلاقات الدافئة والتحالف الاستراتيجي بين باكو وإسرائيل ويرى أن أنقرة تنضم إلى هذه العلاقة كنقطة ثالثة في المثلث ، مما يسمح بإبرام اتفاق قوي ومستقر في منطقة حيث يصعب الحصول على مثل هؤلاء الحلفاء.

ليست إسرائيل وحدها هي التي يجب أن تتوقع التغيير إذا فاز كيليتشدار أوغلو: كما وصف محاكمة مقتل جمال خاشقجي بأنها "لم تُحل" ووعد بأنه بمجرد توليه السلطة ، "سيعلم اليونانيين" عن "تسليح الجزر" في بحر إيجه. .

إن سياسة تركيا في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط ​​، في حال فوز مرشح المعارضة ، لا تهدد فقط بردود عكسية على العلاقات الثنائية مع إسرائيل ، ولكن أيضًا بخلق معارضة جادة لنظام التحالف الإقليمي الذي تشكله، وعلى جبهتين في آن واحد: الأنظمة العربية المعتدلة والمسار القبرصي اليوناني. على عكس الجهود الإسرائيلية لتشكيل "حزام سلام" في جميع أنحاء البلاد ، يبادر كيليتشدار أوغلو إلى إنشاء "منظمة سلام وتعاون في الشرق الأوسط" ، يأمل من خلالها التعامل مع سوريا وإيران ، مما يساعد في الواقع على إضفاء الشرعية مثل هذه الأنظمة المتنازعة مع إسرائيل ، ويسعى إلى جعل دعم الفلسطينيين أحد أهداف التحالف.

ستتغير علاقات تركيا مع أذربيجان أيضًا: يعتقد رضا عبيدي غوناباد، وهو الخبير الإيراني في الشؤون التركية ، أنه إذا فاز كيليجدار أوغلو ، فإن علاقات تركيا مع أذربيجان - القائمة على القومية - ستضعف. وفقًا لغوناباد ، فإن كيليتشدار أوغلو ليس قوميًا مثل أردوغان ، لذلك بالنسبة لعلييف ، فإن فوز أردوغان سيكون الأفضل.

كما أن فوز أردوغان مفضل لإسرائيل، على الرغم من العلاقات المتوترة بين الجانبين خلال فترة رئاسته. بالنسبة لإسرائيل ، يعتبر أردوغان شريكًا مألوفًا ومفهومًا وقابلًا للتنبؤ في الحوار الذي يستجيب للحجج البراغماتية. على وجه الخصوص، تعد العلاقات التجارية والاقتصادية مستقرة ومتطورة، فضلاً عن تدفق السياح الإسرائيليين، مهمة الآن لأنقرة لتحسين وضعها الاقتصادي.

على العكس من ذلك ، يُنظر إلى خصم أردوغان على أنه أقل قابلية للتنبؤ به بل وعرضة للتراجع. لكن في المرحلة الحالية ، يعتقد الخبراء الإسرائيليون أن فرص كيليجدار أوغلو ضئيلة إلى حد ما.