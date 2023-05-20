البرلمان البرتغالي يصادق على قرار يدعم إسرائيل

القرار، الذي جاء نتيجة جهد مشترك بين السفير الإسرائيلي في البرتغال دور شابيرا وعضو البرلمان البرتغالي ألكسندر بوكو، حظي بتأييد 215 من أصل 230 عضوًا

في البداية ، صادق البرلمان البرتغالي أمس الجمعة على قرار لدعم إسرائيل، في لفتة للاحتفال بالذكرى الـ 75 للدولة اليهودية، وهدف القرار إلى توسيع اتفاقية إبراهيم، وزيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين، وإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

القرار، الذي جاء نتيجة جهد مشترك بين السفير الإسرائيلي في البرتغال دور شابيرا وعضو البرلمان البرتغالي ألكسندر بوكو، حظي بتأييد 215 من أصل 230 عضوًا في البرلمان.

وقال السفير الإسرائيلي دور شابيرا: "هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها تمرير مثل هذا التصويت في البرتغال"، وأضاف "هذا معلم مهم آخر في العلاقات بين البرتغال وإسرائيل."

وكتب وزير الخارجية إيلي كوهين على تويتر "هذا تصويت تاريخي وهام".

البرتغالي الكسندر بوكو، الذي خص به شابيرا لدوره في تمرير مشروع القانون ، وصف التصويت بالمثل بأنه "تاريخي".