بن سلمان في قمة الجامعة العربية: "لن نتأخر في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"

بن سلمان: "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال القضية المركزية للدول العربية وهي على رأس أولويات المملكة"

في بداية قمة الجامعة العربية التي عقدت اليوم (الجمعة)، تناول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القضية الفلسطينية وقال: "القضية الفلسطينية كانت ولا تزال القضية المركزية للدول العربية وهي على رأس أولويات المملكة".

وأضاف بن سلمان، "لن نتأخر في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في استعادة أرضه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية". وكان من بين الحاضرين في القمة: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، والرئيس السوري الأسد.

واضاف ابو مازن ان "القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ستكون في مركز القمة العربية". واضاف "هذا من اجل ايجاد حل شامل وشامل لانهاء الاسرائيلي وعودة اللاجئين والافراج عن الاسرى".

كما تطرق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الموضوع وقال: "تظل القضية الفلسطينية محور اهتمامنا، ولا يمكننا التخلي عن سعينا لتحقيق سلام عادل وشامل، وهو أمر لن يتحقق إذا لم يكن للشعب الفلسطيني ... فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وحذّر الرئيس المصري السيسي في خطابه: "تابعنا بحزن وألم التصعيد الإسرائيلي في المناطق وما حدث في غزة، ونحذّر من استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الجانب العسكري والأمني وهذا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على كلا الشعبين. وندعو إسرائيل إلى السماح بإقامة دولة فلسطينية داخل حدود 67 شرقي القدس عاصمة لها ".

وتحدث الأسد في المؤتمر، وادعى أنّ "قمة الجامعة العربية فرصة تاريخية لمعالجة المشاكل الإقليمية دون تدخل غربي وأجنبي". وأضاف: "هناك الكثير من الأمور التي لا تكفيها القمم، فهي تبدأ بالصراع الاسرائيلي مع الدول العربية وضد الشعب الفلسطيني ، إضافة إلى التهديد العثماني". ومهمة الجامعة العربية أن تناقش مختلف القضايا وتعالجها".

وتعتبر مشاركة الأسد في القمة أول زيارة له للسعودية منذ 2011 وتمهد الطريق لمزيد من الدفء في العلاقات مع الدول العربية التي قاطعت سوريا حتى وقت قريب بسبب قمع المتمردين.

وفي إطار مصالحة الرياض مع دمشق، تقرر في بداية الشهر استئناف النشاط الدبلوماسي بين البلدين. وشهدت الأشهر الأخيرة اتصالات شملت زيارات متبادلة لوزراء خارجية الدولتين ، حيث التقى وزير الخارجية السعودي بالأسد، وقبلها زار نظيره السوري فيصل المقداد جدة.