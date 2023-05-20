تقرير: دول عربية تحذّر المنظمات في غزة من المزيد من الاغتيالات الإسرائيلية

لتنظيمات في قطاع غزة تلقت تحذيرات من دول عربية بأن إسرائيل تعتزم تجديد الاغتيالات المستهدفة في القطاع

ذكرت صحيفة "رأي اليوم" اليوم (السبت) من مصادرها أن التنظيمات في قطاع غزة تلقت تحذيرات من دول عربية بأن إسرائيل تعتزم تجديد الاغتيالات المستهدفة في القطاع، وهذا رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة مصرية بعد عملية "درع وسهم".

وأضافت المصادر أن "الهدوء الذي يسود القطاع "احتيال" ويمكن أن يندلع توتر في أي لحظة". وبحسب المصادر ذاتها، فإن "إسرائيل لن تتردد في تنفيذ اغتيالات لقادة بارزين من التنظيمات الفلسطينية إذا أتيحت لها الفرصة".

وبحسب التقرير، الذي نشره موقع "معاريف" الإسرائيلي نقلت عدة دول عربية لم يذكر اسمها الرسالة إلى المنظمات في غزة، حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها "تعلم جيدًا أنه لا يمكن الوثوق بالجانب الإسرائيلي، وأنّ عدم الثقة هي سمة أساسية في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين". وقالت الفصائل إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسعى لتصعيد الموقف لتجاوز الأزمات الداخلية التي تعاني منها إسرائيل، وقد أخذت الفصائل التحذيرات على محمل الجد".