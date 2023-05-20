بالتنسيق مع الأردن: تفجير عشرات الألغام المزروعة تحت جسر آدم

وأوضح الجيش أن العملية لا علاقة لها باعتقال وإطلاق سراح النائب الأردني الذي قام بتهريب نحو 200 قطعة سلاح إلى إسرائيل

قام جنود الوحدة الهندسية للمهام الخاصة بتفجير عشرات الألغام التي كانت قد زرعت سابقاً تحت جسر آدم على نهر الأردن لمنع مرور منفذي عمليات من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية. ونفذت العملية بالتعاون بين إسرائيل والأردن بهدف منع إلحاق الأذى بالأبرياء ، بعد أن اتضح أن التغيير في حالة الأرض أدى إلى تحرك حفرة المنجم. وأوضح الجيش أن العملية لا علاقة لها باعتقال وإطلاق سراح النائب الأردني الذي قام بتهريب نحو 200 قطعة سلاح إلى إسرائيل.

تحت جسر آدم، تم دفن أكثر من 30 لغم أرضي، على ما يبدو في أوائل السبعينيات.

وقالالرائد يوتام حكيم، ضابط هندسة قتالية في فلرقة417 - لواء البقاع والأودية، لموقع "واينت" الاسرائيلي، انّ "القوات الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي هي التي زرعت الألغام، لكن لم يكن هناك توثيق لوضعها -لذلك ، لا يُعرف بالضبط متى تم ذلك ".

كان الجسر شريانًا مهمًا للنقل والاقتصاد خلال فترة الانتداب البريطاني وحتى حرب الأيام الستة - عندما نسفه الجيش الإسرائيلي. وبعد حوالي عام، تم بناء جسر من الفولاذ الصلب بجوار الجسر الأصلي، ولكنه أيضًا تم حظره لاحقًا من كلا الجانبين.

وسبق انفجار الجسر نحو ستة أشهر من التخطيط الأولي. وأوضح الجيش أنه بعد أن أدركوا أن المواد المتفجرة والأرض قد تحركت في السنوات الأخيرة، كان من الضروري إجراء دراسة مع القوات الهندسية للقيادة المركزية، ومهندسين وخبراء. وشملت الاستعدادات تسيير دوريات ميدانية وتفكيك مادي لأجزاء من الجسر لمنع هدمه بالكامل، بالإضافة إلى أعمال هندسية لتقليل مدى الأضرار الناجمة عن الانفجار.