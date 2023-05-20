توقيف أحد أبرز قادة "القاعدة" ومؤسّسي خلاياه في لبنان

أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات أمس، في بلدة دير عما (شمال لبنان)، المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة "تنظيم القاعدة" ومؤسسي خلاياه في لبنان، وقد اضطلع بدور ريادي مواكب لتأسيس تنظيم "فتح" الإسلام الإرهابي، وفق ما أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش. جاء هذا بعد مسار طويل من العمل الأمني والجهود الاستعلامية على مدى سنوات.

وبحست بيان المديرية، "كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام 2007 بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدّي دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَي (داعش) و(جبهة النصرة)، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان.

وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس في العام 2014 حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبناني في أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين". وأشارت إلى أنّ "التحقيق ما زال مستمراً مع الموقوف بإشراف القضاء المتخصّص".