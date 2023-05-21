بن غفير يزور الحرم القدسي: نحن أصحاب السيادة في القدس

مثلما هي القدس روحنا، فإن النقب والجليل أيضا روحنا، يجب أن نستثمر، يجب أن نعمل هناك، يجب أن نكون أصحاب السيادة في النقب والجليل أيضًا والأساس هو الميزانية.

أجرى وزير الأمن القومي رئيس حزب عوتسما يهوديت زيارة لباحات الأقصى في القدس صباح اليوم الأحد في رسالة للفلسطينيين توضح من هم أصحاب البيت، وفق تعبيره.

وجاء على لسان الوزير في غضون تلك الزيارة: "سعيد بالوصول إلى الحرم القدسي، المكان الأكثر أهمية للشعب الإسرائيلي، يجب أن يقال أن الشرطة تقوم بعمل رائع هنا وتثبت مرة أخرى من هم أصحاب البيت في القدس".

وتابع الوزير المعروف بمواقفه المؤيدة لسحق الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لا سيما على خلفية إطلاق الصواريخ منها إلى الأراضي الإسرائيلية: "كل تهديدات حماس لن تأتي بنتيجة، نحن أصحاب السيادة في القدس وفي أرض إسرائيل كلها. علينا أن نتذكر إخوتنا في النقب والجليل. في الميزانية القادمة يجب أن نستثمر في النقب والجليل. مثلما هي القدس روحنا، فإن النقب والجليل أيضا روحنا، يجب أن نستثمر، يجب أن نعمل هناك، يجب أن نكون أصحاب السيادة في النقب والجليل أيضًا والأساس هو الميزانية".