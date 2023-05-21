البحرين تعلن انتهاء الخلاف مع لبنان وتعيد سفيرها إلى بيروت

أعلنت البحرين، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان على مستوى السفراء بعد عام ونصف من القطيعة، في خطوة تأتي غداة انعقاد قمة الجامعة العربية في السعودية.

أعلنت البحرين، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان على مستوى السفراء بعد عام ونصف من القطيعة، في خطوة تأتي غداة انعقاد قمة الجامعة العربية في السعودية.

استدعت الدولة الخليجية سفيرها من لبنان وحثت مواطنيها على مغادرة البلاد بعد أن انتقد وزير إعلام لبناني في أكتوبر / تشرين الأول 2021 التدخل العسكري بقيادة السعودية في الحرب الأهلية في اليمن. لكن الخلاف بين المنامة وبيروت انتهى، بحسب وزارة الخارجية البحرينية.

وقالت الوزارة إن مملكة البحرين قررت إعادة التمثيل الدبلوماسي "على مستوى السفراء في لبنان.

وبحسب المنامة، فإن هذه الخطوة من شأنها أن "تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين". بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن بلاده "تقدر هذا القرار وترحب به".