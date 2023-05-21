حزب الله ينفذ مناورة عسكرية كبيرة في لبنان بحضور إعلامي

على الرغم من حقيقة عملها كحرب نفسية مقصودة لترهيب الجانب الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل تستخدم تلك التدريبات كمصدر قيم لجمع المعلومات.

نظم حزب الله يوم الأحد تدريبات عسكرية واسعة النطاق ودعا المراسلين الأجانب للحضور. وتأتي هذه التدريبات في إطار الحرب النفسية التي تشنها المنظمة ضد إسرائيل، وفق محللين.

تم حشد المئات من مجندي حزب الله، بالإضافة إلى ترسانة جديدة تم الحصول عليها من الحرب الأهلية السورية، تتكون من المزيد من الدبابات والمدافع وقاذفات الصواريخ. وعرض الحزب التدريبات على أنها "مناورة مقاومة" تحاكي احتواء "غزو إسرائيلي" للبنان وتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وهجمات عدائية.

أفاد موقع العهد اللبناني الإخباري، أن حزب الله وزع "دعوة للإعلاميين الراغبين في زيارة أحد معسكرات المقاومة في الجنوب، بمناسبة يوم المقاومة والتحرير، والمشاركة في مناورة عسكرية تظهر استعداد المقاومة للدفاع عن لبنان".

https://twitter.com/i/web/status/1660218665864765446 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادات حزب الله للمحاكاة المخطط لها في جنوب لبنان. على الرغم من حقيقة عملها كحرب نفسية مقصودة، إلا أن إسرائيل تستخدم تلك التدريبات كمصدر قيم لجمع المعلومات. على سبيل المثال، يمكن رؤية وجود أسلحة مضادة للطائرات بدون طيار وبندقية تشبه الأسلحة الإسرائيلية في الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث.

تأتي هذه التدريبات في وقت حساس للغاية بالنسبة للمنطقة، إذا ما تم جمعها مع الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، فقد جهز حزب الله المنطقة بحيث سيكون ممكنا من خلالها إرسال صواريخ مضادة للدبابات وقناصة وقنابل أو التسلل إلى أراضي العدو في وقت قياسي.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في ختام المناورة: " ندعو اللبنانيين إلى أن يزدادوا طمأنينة وأن يعتمدوا على المقاومة التي تعنى بحماية كل اللبنانيين. مزارع شبعا ستعود وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وأعيننا ستبقى موجهة إليها حتى يكتب لها التحرير". وأضاف صفي الدين "الرهانات على القرارات الدولية والمجتمع الدولي خاسرة ومن يعيد فلسطين ويحمي الثروات هي القوة والمقاومة المتنامية".

كما أكد المتحدث على مركزية الدور الإيراني حيث قال "محور المقاومة سيبقى يتطور من غزة والضفة والداخل المحتل ولبنان انطلاقا من الجمهورية الإسلامية في إيران. إذا كان هناك في تل أبيب من يفكر بارتكاب حماقة وتجاوز قواعد اللعبة فسنمطر الكيان بالصواريخ الدقيقة".