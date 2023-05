حزب الله ينفذ مناورة عسكرية كبيرة في لبنان بحضور إعلامي

نظم حزب الله يوم الأحد تدريبات عسكرية واسعة النطاق ودعا المراسلين الأجانب للحضور. وتأتي هذه التدريبات في إطار الحرب النفسية التي تشنها المنظمة ضد إسرائيل، وفق محللين.

تم حشد المئات من مجندي حزب الله، بالإضافة إلى ترسانة جديدة تم الحصول عليها من الحرب الأهلية السورية، تتكون من المزيد من الدبابات والمدافع وقاذفات الصواريخ. وعرض الحزب التدريبات على أنها "مناورة مقاومة" تحاكي احتواء "غزو إسرائيلي" للبنان وتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية وهجمات عدائية.

أفاد موقع العهد اللبناني الإخباري، أن حزب الله وزع "دعوة للإعلاميين الراغبين في زيارة أحد معسكرات المقاومة في الجنوب، بمناسبة يوم المقاومة والتحرير، والمشاركة في مناورة عسكرية تظهر استعداد المقاومة للدفاع عن لبنان".