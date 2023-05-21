نقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن المدعي المحلي مهدي شمسبدي قوله إن الحراس قتلوا في سرافان قرب الحدود الإيرانية مع باكستان.

قتل 5 أفراد من حرس الحدود الإيرانيين، اليوم الأحد، في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت في محافظة حدودية مع باكستان بجنوب شرق البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الأحد.

وأفادن وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نبأ "مقتل خمسة من كوادر قوات حرس الحدود الايرانية في اشتباك مسلح مع أوغاد ومجرمين مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سیستان وبلوشستان".

وكان موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة القضائية أفاد في وقت سابق أن عدد القتلى من حرس الحدود بلغ ستة، قبل أن يعدّل الحصيلة الى خمسة.

وسيستان بلوشستان واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.

وندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ب"العمل المتطرف الجبان"، محمّلا مسؤوليته ل"الجماعات الشريرة" من دون تسميتها.

وأدرج كنعاني الهجوم في إطار استهداف المصالح الإيرانية والباكستانية "کي لا يسمحوا للحدود المشتركة بأن تكون حدود الصداقة والتعاون والحدود الاقتصادية لشعبي البلدين"، داعيا إسلام أباد الى "تنفيذ اتفاقيات البلدين لقمع الجماعات المتطرفة في أقرب وقت ممكن وبذل الجهود لتعزيز أمن الحدود المشتركة".

وذكرت الوكالة أن نائب قائد الشرطة الوطنية وقائد حرس الحدود وصلا إلى المنطقة للتحقيق في الحادث.