تقرير: دواء إسرائيلي لكورونا قد يساعد في التعامل مع حرب كيماوية وبيولوجية

بدأت مرحلة متقدمة من البحث المشترك بين المعهد البيولوجي و Bonus Biogroup ، وهي شركة التي طورت عقار Mezancure المضاد للكورونا

في هذه الأيام ، بدأت مرحلة متقدمة من البحث المشترك بين المعهد البيولوجي و Bonus Biogroup ، وهي شركة التي طورت عقار Mezancure المضاد للكورونا، هكذا أُعلن اليوم (الأحد) في معهد الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي في مدينة "نس تسيونا".

AP Photo/Ariel Schalit أفراد طبيون يجرون فحوصات كورونا لأطفال إسرائيليين في ملعب لكرة السلة تحول إلى مركز اختبار، في بنيامينا، إسرائيل في 29 يونيو، 2021

وبحسب موقع "معاريف" تواصل المعهد مع الشركة لأن الدواء أظهر كفاءة عالية جدًا في علاج أزمة التنقس الحادة لدى مرضى الكورونا الذين في حالة خطرة. جدير بالذكر انّ الدواء يمكن أن يساعد أيضًا في التعامل مع الحرب الكيميائية أو البيولوجية، لأنه يوفر إجابة لأضرار الجهاز التنفسي، بغض النظر عن السبب الذي تسبب في ذلك.

وقد أجريت حتى الآن أكثر من 10 تجارب في المعهد اختبرت العقار لعلاج تلف الرئة والالتهاب الرئوي الحاد الذي يؤدي إلى ضائقة تنفسية. ونتيجة للتجارب، تم اكتشاف أن عقار Mezancure تم إنشاؤه بالفعل لغرض علاج الكورونا، ولكن يمكن استخدامه لأمور أخرى. وبحسب ما هو معروف، هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها علاج للكورونا للتعامل مع الحرب الكيميائية أو البيولوجية.

Mezancure ، الدواء الإسرائيلي الذي تصنعه شركة "Bonus Biogroup" في حيفا، هو دواء مضاد للالتهابات يحتوي على خلايا حية منشطة (تم التلاعب بها) - وهو الوحيد الذي يوفر إجابة لمرضى كورونا الحاد من الدرجة الرابعة وتحارب عملية الالتهاب الرئوي.