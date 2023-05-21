نتنياهو يتعهد بتمرير ميزانية الدولة ويؤكد أن الخلافات الائتلافية يمكن تجاوزها

وقال نتنياهو "لدي بعض الخبرة ؛ لقد مررت 20 ميزانية. وأضاف "دائما ما تظهر مجادلات اللحظة الاخيرة وسوف نتغلب عليها".

تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بإقرار ميزانية الدولة 2023-2024، رافضا التقارير المنتشرة عن التوترات داخل ائتلافه، وأعلن أن " الخلافات الائتلافية يمكن تجاوزها"

وقال نتنياهو "لدي بعض الخبرة ؛ لقد مررت 20 ميزانية". وأضاف "دائما ما تظهر مجادلات اللحظة الاخيرة وسوف نتغلب عليها".

خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء، بمناسبة يوم القدس الأسبوع الماضي ، هاجم نتنياهو أيضًا "تحريض" خصومه السياسيين.

وقال نتنياهو: "لقد وحدنا هذه المدينة قبل 56 عامًا خلال حرب الأيام الستة، لكن القتال من أجل وحدتها لم ينته بعد"، وأضاف "لم ينته العمل والتحدي ما زال أمامنا، لأنه لا يزال هناك أشخاص يريدون تقسيمه. من أجل أمننا، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ".

بعد ذلك بوقت قصير، وافق مجلس الوزراء على ميزانية قدرها 60 مليون شاقل لتطوير البنية التحتية والأعمال الأثرية في حائط البراق، وكذلك لتشجيع الزوار والرحلات التعليمية إلى الموقع.

يستعد الكنيست للتصويت على الميزانية الإجمالية 2023-2024 ، وتخصيص 484.8 مليار شاقل هذا العام و 513.7 مليار شاقل في عام 2024، ارتفاعًا من 452.5 مليار شاقل في عام 2022.

وسيؤدي الفشل في تمرير ميزانية الدولة بحلول 29 مايو/آيار إلى حل تلقائي لـ الحكومة والانتخابات المبكرة.