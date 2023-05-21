الضفة الغربية: هجوم دهس في حوارة وإصابة إسرائيلي بجروح طفيفة

وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن المنفذ، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.

أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة يقودها فلسطيني، وقام إسرائيلي آخر كان في مكان الحادث، بإطلاق النار على السيارة المخالفة، لكن المنفذ هرب من المكان.

وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن المنفذ، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.

وكان قوات الجيش الإسرائيلي قد داهمت الأسبوع الماضي، مخيم عسكر بنابلس لتنفيذ مسح لمنزل أحد الضالعين بتنفيذ هجوم في حوارة.

وكان قد أصيب جنديان إسرائيليان في حوارة جنوب نابلس في آذار / مارس الماضي، ووصفت حالتهما بالمتوسطة، ثم أطلق المنفذ النار على سيارة عابرة وهرب من المكان. وأطلقت القوات عملية مطاردة مكثفة له. وأغلقت المداخل الجنوبية لنابلس.