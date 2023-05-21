نتنياهو يرفض مزاعم عباس حول التاريخ اليهودي في القدس

وتابع نتنياهو، "ومرة ​​أخرى، يجب إحضاره بالنسبة لعباس، فإن قلب دولة إسرائيل التاريخية ، مدينة داود وهي مدينة موجودة داخل القدس، كانت هنا منذ 3000 عام ".

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الشعب اليهودي موجود في القدس منذ آلاف السنين وسيبقى لآلاف آخرين، جاء ذلك ردًا على ادعاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخرًا بأن إسرائيل تكذب بشأن علاقاتها التاريخية بالمدينة.

وقال نتنياهو "عباس قبل أيام قال في الأمم المتحدة الشعب اليهودي لا علاقة له بالحرم القدسي وأن القدس الشرقية جزء من السلطة الفلسطينية" مضيفا "حسنًا، يجب أن نلفت انتباهه إلى أننا نعقد اجتماعاً حكومياً خاصاً تكريماً للقدس عند الحرم القدسي الشريف، حيث بنى الملك سليمان "بيت المقدس" الأول للشعب اليهودي

وتابع نتنياهو، "ومرة ​​أخرى، يجب إستحضاره بالنسبة لعباس، فإن قلب دولة إسرائيل التاريخية ، مدينة داود وهي مدينة موجودة داخل القدس، كانت هنا منذ 3000 عام ".

وأضاف نتنياهو إن "القدس كانت العاصمة اليهودية قبل 1100 عام من أن تصبح لندن عاصمة إنجلترا، و 1800 عام قبل أن تصبح باريس عاصمة فرنسا و 2800 عام قبل أن تكون واشنطن العاصمة هي عاصمة الولايات المتحدة".

وأردف رئيس الوزراء: "على مدى 100 جيل، عبر اليهود عن توق شعبنا الخاص للقدس في ثلاث صلوات في اليوم وتحت كل مظلة زفاف"، مشددا على أن "معركة القدس لم تنته في عام 1967"، مضيفا أنه "هو والآخرون يضطرون بانتظام للتغلب على الضغوط الدولية في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "بعض رؤساء الوزراء كانوا مستعدين للاستسلام لهذه الضغوط ... تصرفنا بشكل مختلف ... أنا فخور بالمزايا العظيمة التي كان عليّ أن أحصل عليها في بناء أحياء جديدة في القدس، حيث آلاف الإسرائيليين يعيشون". موضحا "لقد فعلنا ذلك تحت ضغط دولي هائل وواجهنا هذا الضغط".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أكد في جلسة خاصة للجنة الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 ليوم "النكبة" الاثنين الماضي، أنه "لا يوجد دليل على وجود روابط يهودية في مكان المسجد الأقصى في القدس" وتابع، "الإسرائيليون حفروا تحت الأقصى ... حفروا في كل مكان ، ولم يجدوا شيئًا".

واشار محمود عباس في خطابه إلى أن "حائظ البراق والحرم الشريف ملكان حصريًا للوقف الإسلامي"، مستشهداً بتقرير عصبة الأمم لعام 1930، كما أفاد بأن "الفلسطينيين لا يتمتعون بحرية العبادة داخل الحرم الأقصى"