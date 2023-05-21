مسؤول إسرائيلي كبير: هناك محادثات متقدمة مع السعودية بشأن رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة

وبحسب موقع "واينت" الإسرائيلي قدر المسؤول أن هناك احتمالا بنسبة 60٪ أن تنضج هذه الخطوة في أقرب وقت في الشهر المقبل

قال مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الأحد، إن هناك اتصالات متقدمة بوساطة أمريكية بين إسرائيل والسعودية ، بهدف السماح برحلات جوية مباشرة للمسلمين من إسرائيل إلى جدة في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "واينت" الإسرائيلي قدر المسؤول أن هناك احتمالا بنسبة 60٪ أن تنضج هذه الخطوة في أقرب وقت في الشهر المقبل. حتى يومنا هذا، سافر عرب إسرائيل جواً إلى عمان ومن هناك وصلوا إلى المملكة العربية السعودية.

ونشر موقع "معاريف" امس السبت أن المفاوضات التي بدأت قبل نحو عام بشأن تسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل للحج في السعودية قادت إلى انفراجة، وأن الرياض تميل إلى الموافقة على هذه الخطوة. ويُسمح فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل والذين يرغبون بأداء فريضة الحج إلى مكة بالسفر من خلال الرحلات الجوية.

وذكرت الصحيفة أن مفاوضات بدأت قبل عام في هذا الشأن، أفضت مؤخرا إلى "انفراجة". وأضافت أن "هذه الرحلات ستكون مخصصة فقط للمسلمين الذين يعيشون في إسرائيل وبهدف الحج".

وأوضحت أن الرحلات المباشرة ستقلع من مطار بن غوريون أو من مطار رامون في النقب مباشرة إلى مدينة مكة السعودية.