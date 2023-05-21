وزير الأمن الإسرائيلي يعرض خطة بمليار شاقل لتعزيز المزايا لجنود الاحتياط

سيتم نقل الخطة الجديدة الآن إلى لجنة الكنيست قبل تمريرها إلى الحكومة للمصادقة النهائية.

كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، عن خطة بمليار شاقل لتعزيز المزايا الممنوحة للجنود الذين يخدمون في الاحتياط العسكري.

وستضخ الخطة 200 مليون شاقل إضافي سنويًا في البرنامج وستطبق الآن على جميع الجنود البالغ عددهم 130 ألفًا الذين يخدمون بنشاط في الاحتياط وليس القادة فقط، كما كان الحال في اقتراح سابق.

كما سيتم نقل الخطة الجديدة الآن إلى لجنة الكنيست قبل تمريرها إلى الحكومة للمصادقة النهائية.

ومن بين المزايا الجديدة المحددة لجنود الاحتياط تخفيض أكبر في ضريبة الأملاك البلدية (Arnona) من 5٪ إلى 15٪، وتخفيض 10٪ على فواتير الكهرباء.

آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والذين يخدمون خمسة أيام أو أكثر في المحميات عندما تكون المدارس في إجازة، سيحصلون على تعويض قدره 1500 شاقل لتغطية تكاليف المخيم الصيفي.

ويحق لجميع جنود الاحتياط الذين يخدمون 14 يومًا على الأقل في السنة التقويمية الحصول على المزايا. أولئك الذين يخدمون في الوحدات القتالية سيحتاجون فقط إلى الوصول إلى 75٪ من هذا العدد.

وستشهد وزارة الأمن الإسرائيلي، التي تساعد الجنود المسرحين ميزانيتها السنوية تتضاعف من 16 مليون شيكل إلى 32 مليون شيكل لتمكين نطاق أوسع من الأنشطة. نادي بهتصدع ، كما يسمى القسم ، لم يحصل على زيادة في الميزانية منذ عام 2010.

وقال جالانت في تصريحات في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأحد "نتخذ هذا الصباح قرارا تاريخيا بشأن نظام الاحتياط"، وأضاف "رجال ونساء الاحتياط فريق يمثل شعب إسرائيل أثناء الحروب وفيما بينها، ولهذا علينا أن نكافئهم وفقًا لذلك".

وتابع جالانت: أن الفوائد ستزداد بمقدار 15 ضعفًا "يعتبر جنود الاحتياط رصيدًا فريدًا ويلعبون دورًا حاسمًا في استراتيجيتنا الأمنية وقدرة جيش الأمن الإسرائيلي على الوفاء بمهمته".