توقف المفاوضات المباشرة بشأن الإصلاح القضائي وتركيز المشرعين على التصويت على الميزانية

وأشار البيان إلى أنه بدلا من المحادثات المباشرة المزمعة، سيعقد موظفو الرئيس اجتماعات منفصلة ومكثفة مع ممثلين من كل جانب على مدار الأسبوع.

أكد مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، أن المفاوضات المباشرة بين ممثلي الائتلاف والمعارضة حول خطة الإصلاح القضائي للحكومة لن تجرى هذا الأسبوع.

وبحسب مكتب الرئيس، الذي توسط في المحادثات، فإن التأجيل طلب من الجانبين، بسبب اكتظاظ جدول الأعمال التشريعي هذا الأسبوع، والذي يتضمن مناقشات مكثفة وجلسات تصويت على ميزانية الدولة.

وأشار البيان إلى أنه بدلا من المحادثات المباشرة المزمعة، سيعقد موظفو الرئيس اجتماعات منفصلة ومكثفة مع ممثلين من كل جانب على مدار الأسبوع.

ومن المقرر أن تجدد الاجتماعات المباشرة الأسبوع المقبل.

على الرغم من ما يقرب من شهرين من المحادثات الجارية بين الفرق التي تمثل التحالف وأكبر حزبين في المعارضة ، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس، وفقًا لمصادر قريبة من القضية.

أمس السبت، تواصلت للأسبوع العشرين على التوالي الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي مع آلاف المتظاهرين في نحو 150 مركزًا مختلفًا في أنحاء البلاد. واقيمت المظاهرة الرئيسية مثل كل أسبوع في شارع كابلان المركزي في تل أبيب وشارك بها نحو 135 الف متظاهر.

قدرت وسائل الإعلام العبرية أن العدد الإجمالي كان حوالي 150.000 على مستوى البلاد - وهو انخفاض ملحوظ عن الذي كان يتراوح بين 200.000 و 300.000.