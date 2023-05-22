وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص في مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس"

أكدت السلطات الصحية الفلسطينية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن ثلاثة فلسطينيين على الاقل قتلوا بنيران اسرائيلية خلال مداهمة ليلية في مخيم للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة أشخاص في مخيم بلاطة للاجئين شرق نابلس"، وأضافت أن "ستة أشخاص آخرين أصيبوا، من بينهم شخص في حالة حرجة".

وذكرت وزارة الصحة أن القتلى الثلاثة هم فتحي رزق (30 عاما) وعبد الله أبو حمدان (24) ومحمد زيتون (34).

ولم ترد معلومات فورية عن سقوط ضحايا اسرائيليين أوأي تأكيد من الجيش الإسرائيلي.

ويوم أمس أكد الجيش الإسرائيلي ومسعفون، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة في هجوم دهس في بلدة حوارة شمال الضفة الغربية مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت تقارير إعلامية فلسطينية، عن مقتل فلسطينيين مسلحين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "ردت القوات بإطلاق النار على فلسطينيين مسلحين وقتلتهما"، مضيفًا أن القوات عثرت على بندقية من نوع M-16 ومسدس في السيارة".