انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين أحدهما امرأة إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة

وأطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس اكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.

انطلقت مهمة خاصة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" أمس الأحد إلى محطة الفضاء الدولية مع أول سعوديين أحدهما سيدة، سيتوجهان إلى هذا المختبر الطائر.

وأطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس اكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية.

ويضم الطاقم أيضا بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية التي يتوقع أن يصل إليها الإثنين حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش.

Saudi Space Commission / AFP ريانة برناوي, رائدة فضاء سعودية

وكانت السعودية أرسلت أحد مواطنيها إلى الفضاء في الماضي، بينما شارك الأمير السعودي سلطان بن سلمان في مهمة أميركية في 1985.

لكن هذه الرحلة الفضائية الجديدة هي جزء من استراتيجية المملكة المحافظة لتحسين صورة البلاد.

وأنشأت المملكة هيئة الفضاء السعودية في 2018 وأطلقت العام الماضي برنامجاً لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء.

- تجارب علمية -

يفترض أن يجري أفراد الطاقم الأربعة حوالى عشرين تجربة أثناء إقامتهم تتعلق واحدة منها بدراسة سلوك الخلايا الجذعية في انعدام الوزن.

وسينضم هؤلاء إلى رواد الفضاء السبعة الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية، وهم ثلاثة روس وثلاثة أميركيين ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أصبح الشهر الفائت أول مواطن عربي يسير في الفضاء.