طاجيكستان تعيد 104 امرأة وطفل من مخيمات "داعش" في سوريا

كان الاطفال والنساء في مخيمات لعائلات مقاتلين جهاديين تديرها القوات الكردية شمال شرق سوريا، وتنتقد منظمات غير حكومية شروط العيش فيها.

أعيدت نحو 100 امرأة وطفل إلى طاجيكستان من سوريا، بعد ان انضم مئات من الطاجيكيين إلى تنظيمات جهادية، وفق ما أفادت أمس الأحد سلطات هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكية، "أعدنا 104 من مواطنينا - 31 امرأة و73 طفلا - فضلا عن خمسة رعايا من كازاخستان - أم واطفالها الاربعة - بناء لطلب السلطات الكازاخستانية".

كان الاطفال والنساء في مخيمات لعائلات مقاتلين جهاديين تديرها القوات الكردية شمال شرق سوريا، وتنتقد منظمات غير حكومية شروط العيش فيها.

في تموز/يوليو 2022 تمت إعادة 146 امرأة وطفلا طاجيكيا في عملية مماثلة.

وانضم الآلاف من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة، إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق منها تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، كان أكثر من 41 ألف مواطن أجنبي غالبيتهم دون سن 12 عاما، لا يزالون محتجزين في 2022 في مخيمات وسجون شمال شرق سوريا لصلاتهم بتنظيم الدولة الاسلامية.