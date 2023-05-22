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طاجيكستان تعيد 104 امرأة وطفل من مخيمات "داعش" في سوريا

AFP

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Des femmes et des enfants attendent d'être fouillés par les Forces démocratiques syriennes après avoir quitté le dernier réduit du groupe Etat islamique, à Baghouz, dans l'est de la Syrie, le 5 mars 2019
Delil SOULEIMAN (AFP)Des femmes et des enfants attendent d'être fouillés par les Forces démocratiques syriennes après avoir quitté le dernier réduit du groupe Etat islamique, à Baghouz, dans l'est de la Syrie, le 5 mars 2019

كان الاطفال والنساء في مخيمات لعائلات مقاتلين جهاديين تديرها القوات الكردية شمال شرق سوريا، وتنتقد منظمات غير حكومية شروط العيش فيها.

أعيدت نحو 100 امرأة وطفل إلى طاجيكستان من سوريا، بعد ان انضم مئات من الطاجيكيين إلى تنظيمات جهادية، وفق ما أفادت أمس الأحد سلطات هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكية، "أعدنا 104 من مواطنينا - 31 امرأة و73 طفلا - فضلا عن خمسة رعايا من كازاخستان - أم واطفالها الاربعة - بناء لطلب السلطات الكازاخستانية".

كان الاطفال والنساء في مخيمات لعائلات مقاتلين جهاديين تديرها القوات الكردية شمال شرق سوريا، وتنتقد منظمات غير حكومية شروط العيش فيها.

في تموز/يوليو 2022 تمت إعادة 146 امرأة وطفلا طاجيكيا في عملية مماثلة.

وانضم الآلاف من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة، إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق منها تنظيم الدولة الإسلامية.

ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، كان أكثر من 41 ألف مواطن أجنبي غالبيتهم دون سن 12 عاما، لا يزالون محتجزين في 2022 في مخيمات وسجون شمال شرق سوريا لصلاتهم بتنظيم الدولة الاسلامية.

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