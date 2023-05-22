بشكل مفاجئ.. إيران تعين قائدا بارزًا في الحرس الثوري رئيسا لمجلس الأمن القومي خلفا لعلي شمخاني

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين أن الرئيس إبراهيم رئيسي قرر تعيين القائد بالحرس الثوري علي أكبر أحمديان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي خلفا لعلي شمخاني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تأكيد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي على التحلي بالمرونة في السياسة الخارجية كلما لزم الأمر لتجاوز أي عقبات.

وتولى شمخاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في عام 2013، وشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي الذي تولى الرئاسة فترتين من 1997 إلى 2005.

وكان له حضور نشط على الساحة السياسية في البلاد على مدى عقود ووقع اتفاقا بوساطة الصين مع السعودية في أبريل نيسان لإنهاء خلافات سياسية استمرت لسنوات بين البلدين.