إسرائيل: فرنسا تدين السماح بالبناء في بؤرة حومش شمال الضفة الغربية

القرار مخالف للقانون الدولي ويتعارض مع التزامات إسرائيل في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ حيث تم الاتفاق على تجميد البناء في المستوطنات فوق أراضي الضفة الغربية

أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية السماح باستيطان مستوطنين إسرائيليين في بؤرة حومش شمال الضفة الغربية. هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويتعارض أيضا مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ حيث تم الاتفاق على تجميد البناء في المستوطنات أو فوق أراضي الضفة الغربية لتحقيق الهدوء.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليمينية الحالية قامت بالتصويت على إلغاء اتفاق فك الارتباط الذي تم بموجبه إخلاء عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية ناهيك عن الخروج من قطاع غزة.

ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار.

أعربت فرنسا كذلك عن قلقها بعد الزيارة الاستفزازية الثانية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى باحات الأقصى يوم الأحد المنصرم (أمس). وأشارت فرنسا إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به الأردن في إشارة إلى وصايتها على الأماكن المقدسة في المدينة.

وتدعو فرنسا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب أو استفزاز من شأنه أن يؤجج التوتر والعنف، لا سيما ضد المدنيين. كما أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى جانب نظرائها الألمان والأردنيين والمصريين في 11 أيار / مايو في برلين، إلى ضرورة إعادة خلق أفق سياسي ذي مصداقية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وهو الحل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.