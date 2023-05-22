تسخير التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي تشمل تشكيل منظمة مخصصة للروبوتات العسكرية فضلاً عن ميزانية قياسية للبحث والتطوير ذات الصلة هذا العام"

قال المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية الجنرال احتياط ايال زامير، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل تتطلع إلى مضاعفة براعتها التكنولوجية لتصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تعزيز الحرب المستقلة وتبسيط عملية صنع القرار القتالي"

وأفاد ايال زامير في منتدى الأمن الدولي السنوي في وسط إسرائيل، أن "هناك من يرى أن الذكاء الاصطناعي هو الثورة القادمة في تغيير وجه الحرب في ساحة المعركة"، مشيرا إلى أن "الخطوات لتسخير التطورات السريعة للذكاء الاصطناعي تشمل تشكيل منظمة مخصصة للروبوتات العسكرية في وزارة الأمن الإسرائيلية، فضلاً عن ميزانية قياسية للبحث والتطوير ذات الصلة هذا العام"

وأطلق زامير اسم GPT (المحولات التوليدية المدربة مسبقًا) و AGI (الذكاء العام الاصطناعي) على أنهما مجالات التعلم العميق التي تعالجها صناعات الذكاء الاصطناعي المدنية والتي يمكن أن يكون لها في نهاية المطاف تطبيقات عسكرية.

قال زامير، من المحتمل أن تشمل "قدرة المنصات على الضرب في أسراب، أو قدرة أنظمة القتال على العمل بشكل مستقل ، ودمج البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار السريع ، على نطاق أكبر مما رأيناه في أي وقت مضى" وأرجع زامير الفضل أيضًا إلى "إنجازات إسرائيل في الحرب الإلكترونية - التي يُعتقد على نطاق واسع أنها استخدمت ضد المنشآت النووية الإيرانية - من أجل التمييز الصحيح وفي الوقت المناسب للأبعاد الدفاعية والاقتصادية والوطنية والدولية".

مؤكدا على أن"مهمتنا هي تحويل دولة إسرائيل إلى قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي وأن نكون على رأس عدد محدود للغاية من القوى العالمية الموجودة في هذا النادي."

وكان زامير قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن "سيارات الجيب الروبوتية للمراقبة ستساعد في تسيير دوريات على حدود قطاع غزة".

وفي السياق كشفت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية عن غواصة مستقلة لجمع المعلومات الاستخباراتية والتي أكملت بالفعل "آلاف الساعات" من العمليات.