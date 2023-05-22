قال أوغان إن "مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين وتعزيز مؤسسات الدولة التركية".

أعلن سنان أوغان الاثنين أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا الأحد. ووفقا لمراسل i24news في تركيا أبو بكر ابراهيم اوغلو فإن أوغان يشهر مواقف قومية متشددة وهويضع نصب عينيه مكافحة سيل المهاجرين لا سيما السوريين في بلاده.

وقال أوغان الذي كان حاز 5,2 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لإردوغان في الجولة الثانية".

حصل إردوغان على 49,5% من الأصوات ونال خصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كيليتشدار أوغلو 44,9% أي بفارق 2,5 مليون صوت.

وقال أوغان إن "مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين وتعزيز مؤسسات الدولة التركية".

بعد التعبئة القوية في 14 أيار/مايو ونسبة مشاركة بلغت 89%، قدرت مجموعة الاستشارات أوراسيا، إحدى الشركات القليلة جدا التي توقعت تقدم اردوغان في الدورة الأولى، ان الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية.

سيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2,79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان وهو من اليمين القومي المتشدد ويريد قبل كل شيء ترحيل حوالى خمسة ملايين لاجىء ومهاجر يقيمون في البلاد.