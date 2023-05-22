المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقا لإنشاء مركز للتميز في مجال الطيران والذكاء الاصطناعي

من المرتقب عقد ورشات عمل مشتركة، غدا الثلاثاء، بين فريق البحث التابع للجامعة الدولية للرباط، وخبراء الطيران بالشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية،

وقعت الجامعة الدولية للرباط والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، اليوم الاثنين، "بروتوكول" اتفاق بهدف إنشاء مركز للتميز في مجال تعزيز الأبحاث المتطورة والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران والذكاء الاصطناعي على مستوى الجامعة الدولية".

وبالموازاة مع حفل التوقيع، من المرتقب عقد ورشات عمل مشتركة، غدا الثلاثاء، بين فريق البحث التابع للجامعة الدولية للرباط، وخبراء الطيران بالشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، مبرزا أن هذه اللقاءات المشتركة ستتمحور حول المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المتبادل، وفي انسجام تام مع الأهداف الشاملة لمركز التميز.

واشار بيان صادر عن للطرفين الموقعين للاتفاق أن "هذه الاتفاقية تأتي في أعقاب الشراكة الموقعة في نوفمبر/تشيرين الثاني المنصرم بين الجامعة الدولية للرباط والشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، والتي تهدف إلى إقامة تعاون في مجال البحث التطبيقي والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران"، وأوضح البيان أن "الأهداف المحددة لمركز التميز تشمل تطوير مشاريع بحثية مشتركة، والمشاركة في طلبات عروض وبرامج التمويل للمشاريع المبتكرة، وتعزيز الابتكار، وتنظيم برامج حاضنة ومعسكرات تدريبية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بهذا القطاع، وكذا تعزيز التشبيك مع فاعلين آخرين في منظومة الطيران المدني، فضلا عن عرض فرص للتدريب للطلبة وتعاضد الموارد والخبرات"

جدير بالذكر أن بروتوكول الاتفاق وقع عليه كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام لشركة تكنولوجيا الصناعات الجوية الفضائية الإسرائيلية، إيتان إيشل، ترأس التوقيع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية للصناعات الجوية الفضائية، عمير بيرتس.