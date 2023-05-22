غالانت: إيران حولت سفنا تجارية إلى معسكرات عائمة للإرهاب في مسارات الملاحة البحرية

فصّل وزير الأمن الخطة الإيرانية لتحويل السفن التجارية إلى سفن عسكرية مسلحة بطائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ واستخبارات متطورة

كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم، في مؤتمر هرتسليا التابع لمعهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمان، عن قطاع جديد تعمل فيه القوات البحرية التابعة للحرس الثوري مؤخرًا، لإنشاء ما وصفه بـ"قواعد إرهابية عائمة". كما شرح الوزير غالانت بالتفصيل سبل التعامل مع التهديد النووي الإيراني والأنشطة التي تقوم بها إيران في المنطقة.

وأوضح وزير الأمن في كلمته في المؤتمر بالتفصيل الخطة الإيرانية لتحويل السفن التجارية إلى سفن عسكرية مسلحة بطائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ واستخبارات متطورة، ونشاطها لوضع السفن في مساحات بحرية لفترة طويلة بعيدا من ايران.

وقال غالانت بلهجة حادة واصفا الخطوة الإيرانية بـ "سياسة قرصنة مقلقة، إيران تتصرف مثل مجموعة من العصابات، وليس كدولة. القواعد الإرهابية العائمة هي استمرار مباشر للإرهاب البحري الذي تسيطر عليه إيران في جميع أنحاء الخليج الفارسي وبحر العرب وتعمل على توسيعه إلى المحيط الهندي والبحر الأحمر وحتى شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense. غالانت يستعرض خطة تحويل ايران للسفن قواعد عسكرية عائمة، خلال محاضرة في معهد رايخمان بهرتسليا 22 أيار 2023.

وتابع: "هذه سياسة منسقة ومخططة، تهدف إلى تهديد طرق الشحن والطيران، العسكرية والمدنية على حد سواء، وخلق حالة من الإعلان عن تهديد دائم في المجال البحري".

وطرح الوزير تصوره لحل هذه المشكلة بالقول "فقط التعاون الدولي وخلق التحالفات ضد الإرهاب المنتشر من طهران، إلى جانب وضع تهديد عسكري ذي مصداقية أمام كل ساحة - سيؤدي إلى مواجهة مثالية مع الإرهاب الإيراني - جواً وبحراً وبراً".