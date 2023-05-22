عاجل الخارجية الإيرانية تعلن تعيين علي رضا عنايتي سفيرا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، عن تعين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى السعودية.

وكان وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، أن وزارة الخارجية السعودية قدمت السفير الجديد للمملكة في طهران، وتابع "ايران ستقدم قريبا السفير الجديد في السعودية، الوزير الايراني ابلغ ايضا ان فتح السفارات والقنصليات في البلدين سيستكمل خلال الأيام القادمة"

واتفقت السعودية وإيران في 10 مارس/آذار المنصرم في العاصمة الصينية على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وبعد هذا الاتفاق في بيان صدار عن الدول الثلاث، تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعاً لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.