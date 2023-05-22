باحثون إسرائيليون يتعرفون على اختلال التوازن الدماغي المرتبط بالتوحد

يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار على العلاقة بين أكسيد النيتريك والأمراض العصبية الأخرى، مثل مرض الزهايمر، أو الأمراض النفسية مثل الفصام والاكتئاب الهوسي

توصلت دراسة جديدة نُشرت، اليوم الاثنين، في المجلة العلمية الأمريكية Advanced Science ، إلى وجود صلة بين المستويات العالية من أكسيد النيتريك (وهو غاز يوسع الأوعية الدموية ويزيد من احتقان العضلات) في الدماغ واضطراب التوحد.

وفقًا للباحثين، يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار على العلاقة بين أكسيد النيتريك والأمراض العصبية الأخرى، مثل مرض الزهايمر، أو الأمراض النفسية مثل الفصام والاكتئاب الهوسي.

وقال الباحث في الجامعة العبرية في القدس هيثم أمل، "هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المختبر من اكتشاف وإثبات وجود صلة حقيقية بين زيادة تركيز أكسيد النيتريك في الدماغ وسلوك التوحد والعكس صحيح"، عمل الباحث هيثم أمل وفريقها أنه عندما عملوا بنشاط على خفض مستويات أكسيد النيتريك في الدماغ، "انخفض سلوك التوحد نتيجة لذلك، يجب أن يتيح هذا الاكتشاف تطوير عقاقير جديدة لعلاج أعراض طيف التوحد" وتابع "أصبحت حيوانات المختبر التي اختبرناها أكثر اجتماعية، ولاحظنا تكرارًا أقل في سلوكها وأصبحوا مهتمين بأشياء جديدة، كما رأينا أنهم كانوا أقل قلقًا" واضافت"علاوة على ذلك، أدى التأخير في مستويات أكسيد النيتريك إلى تحسن كبير في المؤشرات العصبية"

ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من اضطرابات طيف التوحد (ASD). في إسرائيل وحدها، تم تشخيص أكثر من 30000 طفل حتى سن 18 بالتوحد، وأضاف الباحث أمل "آمل أن يؤدي الاكتشاف والفهم الجديد لهذه الآلية إلى إمكانية حقيقية لتطوير علاج للتوحد".