هل تفلح البحرين بشق الطريق نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة لإجراء محادثات هاتفيا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوساطة وزير الخارجية البحريني.

تجري في الساعات القليلة الماضية محادثات لكسر الجمود في اتفاقيات ابراهيم تترأسها البحرين مدفوعة بضغوط من الولايات المتحدة وفق تقرير لموقع N12 الإخباري، الإثنين.

وأعلنت الخارجية البحرينية أمس الأحد عن إجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونظيره الإسرائيلي ايلي كوهين حيث تناولا العلاقات الثنائية وكيفية تكثيف التعاون بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة. وبحسب الخارجية فإن الرجلين تباحثا أيضا في الوضع السياسي في الشرق الأوسط بالتركيز على أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

واشتمل التقرير على الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى المنامة لإجراء محادثات هاتفيا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوساطة الزياني. وتتمسك السعودية بثوابت تتعلق بالقضية الفلسطينية على خلاف ما يشاع بين الحين والآخر في تواصلها مع الجانب الإسرائيلي.

وتشتمل مطالب السعوديين على منح الضفة الغربية امتيازات معينة، بما في ذلك تنازل الجيش الإسرائيلي عن صلاحياته بإدارة شؤون الضفة الغربية، لصالح تعزيز عمل الجهاز الأمني الفلسطيني. كما يطالب السعوديون بمنح صلاحيات أمنية لأبو مازن وأعضاء السلطة الفلسطينية في كنيسة القيامة والأقصى، باستثناء حائط المبكى الذي سيبقى تحت سلطة إسرائيل.

ويرى الخبير في الشرق الأوسط الأستاذ علي واكد في المقابل وفي قراءة للأحداث التي طبعت مطلع الأسبوع من اجتماع للحكومة الإسرائيلية في نفق تحت الأقصى وزيارة لباحاته على نحو استفزازي أقله من جانب الولايات المتحدة والأردن نفذها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أن لا أمل في توسيع اتفاقيات ابراهيم تحت هذا الظرف. "فاتفاقيات ابراهيم تقول إن أبناء إبراهيم بوسعهم أن يعيشوا بسلام فوق هذه الأرض، لكن بن غفير يريد أن يحول الصراع إلى صراع ديني عنوانه الأماكن المقدسة، وتجميد اتفاقيات ابراهيم بنظري هي رد عربي"، وفق المحلل.