English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

هل تفلح البحرين بشق الطريق نحو التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟

i24news

دقيقة 6
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض.
Thaer GHANAIM / PPO / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليمين) يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض.

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة لإجراء محادثات هاتفيا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوساطة وزير الخارجية البحريني.

تجري في الساعات القليلة الماضية محادثات لكسر الجمود في اتفاقيات ابراهيم تترأسها البحرين مدفوعة بضغوط من الولايات المتحدة وفق تقرير لموقع N12 الإخباري، الإثنين. 

وأعلنت الخارجية البحرينية أمس الأحد عن إجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونظيره الإسرائيلي ايلي كوهين حيث تناولا العلاقات الثنائية وكيفية تكثيف التعاون بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة. وبحسب الخارجية فإن الرجلين تباحثا أيضا في الوضع السياسي في الشرق الأوسط بالتركيز على أهمية تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

واشتمل التقرير على الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى المنامة لإجراء محادثات هاتفيا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوساطة الزياني. وتتمسك السعودية بثوابت تتعلق بالقضية الفلسطينية على خلاف ما يشاع بين الحين والآخر في تواصلها مع الجانب الإسرائيلي.

 وتشتمل مطالب السعوديين على منح الضفة الغربية امتيازات معينة، بما في ذلك تنازل الجيش الإسرائيلي عن صلاحياته بإدارة شؤون الضفة الغربية، لصالح تعزيز عمل الجهاز الأمني الفلسطيني. كما يطالب السعوديون بمنح صلاحيات أمنية لأبو مازن وأعضاء السلطة الفلسطينية في كنيسة القيامة والأقصى، باستثناء حائط المبكى الذي سيبقى تحت سلطة إسرائيل.

Video poster

ويرى الخبير في الشرق الأوسط الأستاذ علي واكد في المقابل وفي قراءة للأحداث التي طبعت مطلع الأسبوع من اجتماع للحكومة الإسرائيلية في نفق تحت الأقصى وزيارة لباحاته على نحو استفزازي أقله من جانب الولايات المتحدة والأردن نفذها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أن لا أمل في توسيع اتفاقيات ابراهيم تحت هذا الظرف. "فاتفاقيات ابراهيم تقول إن أبناء إبراهيم بوسعهم أن يعيشوا بسلام فوق هذه الأرض، لكن بن غفير يريد أن يحول الصراع إلى صراع ديني عنوانه الأماكن المقدسة، وتجميد اتفاقيات ابراهيم بنظري هي رد عربي"، وفق المحلل. 

تلقت هذه المقالة 0 تعليق