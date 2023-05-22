الضفة الغربية: إطلاق نار باتجاه أم وأطفالها الأربعة بين مستوطنتي تبواح وأفيتار

تعرضت أم وأطفالها الأربعة لإطلاق النار الإثنين، حيث قام فلسطينيون بإطلاق النار باتجاه السيارة التي كانت تقودها بين مستوطنتي تبواح وأفيتار في الضفة الغربية.

ولم ترد أنباء أولية عن وقوع إصابات.

https://twitter.com/i/web/status/1660723359653437449 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال رئيس مجلس السامرة الإقليمي يوسي دغان بعد الحادث "لا يمكن تحويل سكان السامرة إلى بط تحت تهديد السلاح. فلتعد هذه الحكومة إلى رشدها الآن. نطالب بعملية عسكرية الآن".