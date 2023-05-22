المغرب يدين زيارة بن غفير لباحات الأقصى ويصفها بـ "التصرفات الاستفزازية"

قال وزير الخارجية المغربي" "نتمنى أن تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي ولأنها كذلك لا تغذي إلا التطرف والعنف في المنطقة".

أعلن المغرب عن إدانته للزيارة التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير لباحات الأقصى صباح أمس الأحد، ووصفها في بيان بـ" التصرفات الاستفزازية المتكررة".

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "المملكة المغربية تدين وبقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى" علما أن المغرب يرتبط بعلاقات وطيدة مع إسرائيل اكتسبت زخما متصاعدا مع توقيع اتفاقيات ابراهيم.

وأكد بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في الرباط أن المغرب "يدعو الى الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة".

وأضاف "نتمنى أن تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي ولأنها كذلك لا تغذي إلا التطرف والعنف في المنطقة".

ويتم من وقت لآخر الزج في المسجد في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا سيما من قبل أبرز مركبات الحكومة الحالية والتي تعتبر أكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية. ومنذ عام 1967 تُسيطر القوّات الإسرائيليّة على مداخل الموقع الذي تتولّى إدارته دائرة الأوقاف الإسلاميّة التابعة للأردن.

وتؤكد الرباط بشكل منتظم التزامها لصالح القضية الفلسطينية، التي ما زالت تحظى بتأييد شعبي في المملكة، كما أنها تؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية.

الولايات المتحدة أدانت بدورها تلك الزيارة التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي ومسًّا في الوضع الراهن المتفق عليه من كافة الأطراف لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحليفه الائتلافي تواجدا الأحد بالتوازي الأول في نفق تحت الأقصى والثاني تجول فوقه ونادى كلاهما بسيادة إسرائيل فوق الأقصى وفي كل مكان في إسرائيل.